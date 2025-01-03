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  • Eduard
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Российские снайперы уничтожают живую силу противника. Лучшее видео из зоны СВО

Российские снайперы уничтожают живую силу противника. Лучшее видео из зоны СВО

Снайперы общевойсковой армии группировки войск «Запад» в режиме «свободной охоты» скрытно уничтожают особо важные цели, живую силу противника, поддерживая боевую работу российских штурмовых, мотострелковых и танковых подразделений в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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