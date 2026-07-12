Ксения Собчак и Артемий Лебедев посетили летнюю вечеринку в Москве

Накануне в столичном концертном зале "Альфа Кристалл" состоялась летняя вечеринка Ксении Собчак. Вместе со своей командой "Осторожно Media" и "Альфа-Банком" журналистка организовала масштабный вечер с шашлыками, выступлениями топовых артистов и традиционной афтепати.