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SPLETNIK

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Ксения Собчак и Артемий Лебедев посетили летнюю вечеринку в Москве

Ксения Собчак и Артемий Лебедев посетили летнюю вечеринку в Москве

Накануне в столичном концертном зале "Альфа Кристалл" состоялась летняя вечеринка Ксении Собчак. Вместе со своей командой "Осторожно Media" и "Альфа-Банком" журналистка организовала масштабный вечер с шашлыками, выступлениями топовых артистов и традиционной афтепати.

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