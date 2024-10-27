Ученые раскрыли тайны древнего извержения: катастрофа, изменившая климат Земли Татьяна СергееваНедавние исследования российских вулканологов пролили свет на одно из самых разрушительных извержений вулкана за последние 10 тысяч лет.
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