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Постпред РФ в Вене прокомментировал визит главы МАГАТЭ в Сочи

Постпред РФ в Вене прокомментировал визит главы МАГАТЭ в Сочи

Визит главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Сочи ― крайне успешное и полезное событие, сообщил 6 марта представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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