СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки дрона на гражданский автомобиль в Запорожской области, в котором находился главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев.
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