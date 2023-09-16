Зря мы не помогли армянам в Нагорном Карабахе. Ужасная ошибка!

Ирина52

Наши в Прибалтике - поселенцы, они живут в СВОИХ городах, основанных в XI-XIII веках. Так с какого бодуна они должны отдавать свой дом туземцам - латышам, литовцам и эстонцам и при этом знать, что помогают этим НАТО чувствовать себя там как дома? И при этом создать прецедент,, чтобы завтра на всей территории России, где до русских жили карелы, буряты, алтайцы, татары, башкиры и т.д. тоже пожелали иметь "маленькое, но свое, чисто национальное государство, свободное от русских". Даже среди кумандинцев, которых всего то тысячи три, есть те, кто говорит "мы - ханы, здесь наши курганы"...А желающие защитить их "права на свободу от русского ига" найдутся, только повод дай... ТАК ЧТО РУССКИЕ В Прибалтике ,оставаясь там, тем самым защищают не только русскую культуру, но и НАШЕ ПРАВО ЖИТЬ В РОССИИ. И очень жаль, что Вам подобные это не поняли даже после того, как под таким же соусом раздраконили СССР...