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  • Samarium
    Запад это исторический лютый ВРАГ России и об этом нам следует помнить ВСЕГДА.... Мира между нами быть в принципе НЕ ...Кровавый аргумент...
  • Владимир Соловьев
    ЖАЛКО, ЧТО УКРАИНЦЫ САМИ СЕБЯ ЗОМБИРОВАЛИ. ЕСЛИ УКРАИНЦАМ ТЕПЕРЬ ПЛЕВАТЬ НА САМИХ СЕБЯ, ТЕМ БОЛЕЕ  НАЦИСТСКОЙ ЕВРОПЕ ...Кровавый аргумент...
  • Сергей Лазарев
    А может пусть попробует...)))                                                                          Раз и Орешник,...Кровавый аргумент...

На Балтике будет, как было под Курском: "Операцию планировали ещё в 1991 году"

На Балтике будет, как было под Курском: "Операцию планировали ещё в 1991 году"

Так как развалить Россию у коллективного Запада не получается, решено ее отбросить в допетровские времена.

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