НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Цветков о победе «Зенита» над «Спартаком»: «Напоминает Аргентину в плей-офф ЧМ, когда в последний момент команда исправляет ситуацию. Здорово, что ребята не опускают рук»

Бывший защитник « Зенита » Валерий Цветков сравнил победу «Зенита» над «Спартаком» в матче за Olimpbet Суперкубок России (1:1, 4:2 по пенальти) с матчами сборной Аргентины на ЧМ-2026 .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии