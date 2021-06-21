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Руслана Писанка впервые рассказала о своем отце: как выглядел и кем работал родитель украинской легенды

Руслана Писанка впервые рассказала о своем отце: как выглядел и кем работал родитель украинской легенды

Руслана Писанка. Эта ведущая стала настоящей легендой телевиденья. Артистка была одной из немногих женщин в шоу-бизнесе, которые пошли против стандарта красоты и доказали, что пышные дамы могут быть не менее интересными и талантливыми в кадре.

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