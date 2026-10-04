Захарова назвала экс-адвоката Илью Новикова предателем России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала бывшего адвоката Илью Новикова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предателем России.
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