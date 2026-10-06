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Владимирские новости

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В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в убийстве трёх женщин

В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в убийстве трёх женщин

Подозреваемый в убийстве трёх женщин был задержан при попытке вывезти останки в грузовом автомобиле.В соседней с Владимирской - Нижегородской области задержали мужчину, подозреваемого в расчленении трёх женщин.

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