В торговых сетях могут появиться «российские полки». Как пишет Комсомольская правда, идея предполагает создание места в магазине с продукцией компаний, которые расположены на территории РФ, а также принадлежащих россиянам или гражданам Белоруссии.
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