Как частники превратили музейный экспонат в современный пулемёт

ДМП с лентоприёмником от CNC Guns custom и установленным «модератором» во время показательных стрельб Компания-производитель оружейного тюнинга CNC Guns custom презентовала свою разработку – съёмный лентоприёмник для ДПМ (Дегтярева пехотный модернизированный).