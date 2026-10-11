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Пронедра

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Какие экономические уступки США предлагают Москве в обмен на частичное перемирие

Какие экономические уступки США предлагают Москве в обмен на частичное перемирие

США рассматривают возможность экономических шагов, которые могли бы подтолкнуть Россию к согласию на ограниченное перемирие с Украиной.

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