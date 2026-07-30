В Темрюкском районе обезвредили снаряд времен ВОВ

В Темрюкском районе сотрудники группы разминирования ОМОН «Пластун» осуществили вывоз и последующую ликвидацию проржавевшего артиллерийского снаряда, находившегося в земле со времен Великой Отечественной войны.
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