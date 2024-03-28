Иначе прилетит нам качелей

Андрей Павлов

"...у нас одна большая единая Родина. " У нас то да. И бурят, и якут, и башкир, и... для заграницы русские. Чего-то Путин тут не въехал. "Россия для русских" это значит для всех, кто здесь проживал и проживает. Вопрос мигрантов наш Гарант опять обошел. Они ЧУЖИЕ. И законы к ним должны быть соответствующие, а не как к русским (имеются в виду все, проживавшие и проживающие на территории России). Хочу напомнить комментаторам и авторам: мы теперь капиталистическая страна. В капиталистической стране власть служит капиталу. У капитала цель прибыль, а сверхцель - сверхприбыль, и ради неё... Да гори оно огнем, государство. Мигранты сверхприбыль обеспечивают, поэтому государственная структура (законодательная, исполнительная, судебная власти) стоит у них на страже, что бы она, структура, не декларировала. И "опасения" власти, что при погромах (а они будут) пострадают буряты-якуты необоснованны. Будут громить места компактного проживания и кучкования мигрантов. Котельники там, "Садовод", клубы ММА.. Т им подобные. И будем это делать вместе с бурятами-якутами, потому что им тоже на хрен не сдались эти урюки.