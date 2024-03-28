Медвежий угол
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Медвежий угол

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Иначе прилетит нам качелей

Иначе прилетит нам качелей

Нет уж, дорогие, у преступника, как и у любого законопослушного гражданина, национальность есть. И малодушно закрывать на это глаза - это не толерантность.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
егешник, зачем основной нации в Своей стране автономия??? это первое!! второе, в России Десятки народностей не имеют своей автономии.... учи букварь, деточка малограмотная
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3 час.
Ингерман Ланская
джугашвили - грузын? и давно?
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2 час.
Андрей Павлов
&quot;...у нас одна большая единая Родина. &quot; У нас то да. И бурят, и якут, и башкир, и... для заграницы русские. Чего-то Путин тут не въехал. &quot;Россия для русских&quot; это значит для всех, кто здесь проживал и проживает. Вопрос мигрантов наш Гарант опять обошел. Они ЧУЖИЕ. И законы к ним должны быть соответствующие, а не как к русским (имеются в виду все, проживавшие и  проживающие на территории России). Хочу напомнить комментаторам и авторам: мы теперь капиталистическая страна. В капиталистической стране власть служит капиталу. У капитала цель прибыль, а сверхцель - сверхприбыль, и ради неё... Да гори оно огнем, государство. Мигранты сверхприбыль обеспечивают, поэтому государственная структура (законодательная, исполнительная, судебная власти) стоит у них на страже, что бы она, структура, не декларировала. И &quot;опасения&quot; власти, что при погромах (а они будут) пострадают буряты-якуты необоснованны. Будут громить места компактного проживания и кучкования мигрантов. Котельники там, &quot;Садовод&quot;, клубы ММА.. Т им подобные. И будем это делать вместе с бурятами-якутами, потому что им тоже на хрен не сдались эти урюки.
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1 час.

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