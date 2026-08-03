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«Примадонна» без дохода — сколько зарабатывает Пугачёва в России и что она теряет

«Примадонна» без дохода — сколько зарабатывает Пугачёва в России и что она теряет

В январе 2026 года завершилась история последнего крупного коммерческого проекта, связанного с именем Аллы Пугачёвой.

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