The Moscow Post
ПолитикаВ миреЭкономикаКультураСпортОбщество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

The Moscow Post

453 подписчика

НеБочаров ручей: глава Волгоградской области снова в деле

НеБочаров ручей: глава Волгоградской области снова в деле

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров собрался баллотироваться на третий срок и объяснил это решение тем, что "в этот сложный период времени снимать с себя ответственность, перекладывать ее на других, неправильно", однако популист забыл упомянуть про свои реальные дела.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх