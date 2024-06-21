НеБочаров ручей: глава Волгоградской области снова в деле

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров собрался баллотироваться на третий срок и объяснил это решение тем, что "в этот сложный период времени снимать с себя ответственность, перекладывать ее на других, неправильно", однако популист забыл упомянуть про свои реальные дела.