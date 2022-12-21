Царьград

5 239 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Пора кончать со сраной, фашистской окраиной. Правильно Сатановский говорит, хват играть в добреньких. Разхерячить все...Белый дом рассказ...
  • Buster
    Эти чумаходы без разрешения хозяев перднуть боятся !!!!ВСУ под Артёмовск...
  • Виталий Сорокин
    Пусть считают, что Мы их тоже послали...🖕Белый дом рассказ...

Путин оценил боевую ситуацию на Луганском направлении: “Весьма сложно”

Путин оценил боевую ситуацию на Луганском направлении: “Весьма сложно”

В Кремле состоялась встреча президента России с главой нового региона Леонидом ПасечникомПрезидент Владимир Путин в ходе встречи с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником обсудил обстановку в зоне СВО на луганском направлении.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх