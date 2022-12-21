Путин оценил боевую ситуацию на Луганском направлении: “Весьма сложно”

В Кремле состоялась встреча президента России с главой нового региона Леонидом ПасечникомПрезидент Владимир Путин в ходе встречи с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником обсудил обстановку в зоне СВО на луганском направлении.
В Кремле состоялась встреча президента России с главой нового региона Леонидом ПасечникомПрезидент Владимир Путин в ходе встречи с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником обсудил обстановку в зоне СВО на луганском направлении.
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