В Орловском госинституте культуры пройдёт день открытых дверей

14 декабря в 14:00 в Орловском государственном институте культуры пройдёт день открытых дверей. На мероприятие вуз пригласил абитуриентов, чтобы рассказать об институте, ответить на вопросы о поступлении и обучении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии