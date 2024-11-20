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В Орловском госинституте культуры пройдёт день открытых дверей

В Орловском госинституте культуры пройдёт день открытых дверей

14 декабря в 14:00 в Орловском государственном институте культуры пройдёт день открытых дверей.  На мероприятие вуз пригласил абитуриентов, чтобы рассказать об институте, ответить на вопросы о поступлении и обучении.

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