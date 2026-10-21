Атака была отражена над территориями девяти районов, разрушений и жертв удалось избежать.Стая из двух десятков БПЛА атаковала Калужской область с 20 на 21 октября.
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