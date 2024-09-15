«Пентагону не хватит GPS-приёмников»: контрольный орган США прогнозирует проблемы со связью, разведкой и наведением оружия

Американские военные вскоре могут столкнуться с нехваткой GPS-приемников для своего оружия и оборудования из-за многолетних задержек в реализации программы по переходу на безопасный, устойчивый к помехам сигнал, и проблем с производством.
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