Химик Дорохов объяснил, какими должны быть эффективные средства от клещей

С наступлением тёплого сезона становится актуальной проблема защиты от кровососущих насекомых. Современная промышленность предлагает множество вариантов, но при выборе важно учитывать как эффективность, так и безопасность средств, предупредил в беседе с RT доцент кафедры неорганической химии им.
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