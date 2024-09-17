Почему Анне Поповой не присвоили "иноагента"?

Чтобы медицину России возглавить необразованному работнику Роспотребнадзор - это преступление. Анна Попова оказалась одним из создателей вакцины от коронавируса «ЭпиВакКоронаПрепарат не работал и обладал отрицательной эффективностью.
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