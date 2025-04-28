🌡️🌥️☔🥶Прогноз погоды 2️⃣8️⃣ апреля. Местами небольшой☔ дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с, утром и днем в отдельных районах порывы 🌬️15-20 м/с.
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🌡️🌥️☔🥶Прогноз погоды 2️⃣8️⃣ апреля. Местами небольшой☔ дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с, утром и днем в отдельных районах порывы 🌬️15-20 м/с.