Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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У россиян, которые не платят за жилищно-коммунальные услуги нужно отбирать квартиры, чтобы погасить эти долги

У россиян, которые не платят за жилищно-коммунальные услуги нужно отбирать квартиры, чтобы погасить эти долги

Avia.pro - Новости У россиян, которые не платят за жилищно-коммунальные услуги нужно отбирать квартиры, чтобы погасить эти долги, заявил мэр Альметьевска Тимур Нагуманов.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Жулищников  &quot;ПОВЕСИТЬ&quot; , понасажать !!!                                          Создать  региональные  ЖКХ организации  непосредственно  под началом муниципалитетов (по ФЗ  обязанности  обеспечиить  ЖКХ услугами  лежит на местных органах власти !!!) .                         Централизованное  , в одних руках  = обеспечит концентрацию всех ресурсов  и наладить нормативную и качественную организацию работы  ЖКХ сферы региона , города , района !!!            БУДЕТ  КОМУ ОТВЕЧАТЬ  ЗА СФЕРУ ЖКХ (сегодня никто не отвечает = посылают  друг к другу ....)  и  БУДЕТ С КОГО УЧИНИТЬ СПРОС !!!     Качество  оказываемых услуг возрастет на порядки  , и  начнется  нормативное  содержание  инфраструктуры ЖКХ , на которое  уже 30 лет  не  выделялись  средства (все  присваивали жулищники  , как  чистую прибыль = все что собирали  с населения и организаций   в свой  личный карман !!!).                         И для населения -  ОБЪЕМЫ  ОПЛАТЫ  УСЛУГ ЖКХ  УМЕНЬШИТСЯ в 10 РАЗ !!!         Сегодня  жулищники  в нарушение всех законов  ДЕРУТ  С КАЖДОГО  В 10 РАЗ БОЛЬШЕ   ЧЕМ ПОЛОЖЕНО !!!
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3 час.
Александр Денисов
Хорошо бы тех, кто придумал платить гражданам России копеечные пенсии и этих, зажравшихся чинуш, да на кол. Все разворовали, а мы виноваты.
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2 час.
Борис Сторублевцев
то есть вы предлагаете реорганзацю!!???
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19 мин.

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