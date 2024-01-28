У россиян, которые не платят за жилищно-коммунальные услуги нужно отбирать квартиры, чтобы погасить эти долги

МГ

Малик Гумеров

Жулищников "ПОВЕСИТЬ" , понасажать !!! Создать региональные ЖКХ организации непосредственно под началом муниципалитетов (по ФЗ обязанности обеспечиить ЖКХ услугами лежит на местных органах власти !!!) . Централизованное , в одних руках = обеспечит концентрацию всех ресурсов и наладить нормативную и качественную организацию работы ЖКХ сферы региона , города , района !!! БУДЕТ КОМУ ОТВЕЧАТЬ ЗА СФЕРУ ЖКХ (сегодня никто не отвечает = посылают друг к другу ....) и БУДЕТ С КОГО УЧИНИТЬ СПРОС !!! Качество оказываемых услуг возрастет на порядки , и начнется нормативное содержание инфраструктуры ЖКХ , на которое уже 30 лет не выделялись средства (все присваивали жулищники , как чистую прибыль = все что собирали с населения и организаций в свой личный карман !!!). И для населения - ОБЪЕМЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ ЖКХ УМЕНЬШИТСЯ в 10 РАЗ !!! Сегодня жулищники в нарушение всех законов ДЕРУТ С КАЖДОГО В 10 РАЗ БОЛЬШЕ ЧЕМ ПОЛОЖЕНО !!!