Коллекционеры боролись за паспорт Жириновского на торгах в Петербурге

На аукционе в Санкт-Петербурге продали настоящий раритет — загранпаспорт Владимира Жириновского. Документ советского образца, выданный еще в 1992 году, ушел с молотка за огромные деньги — 1,1 миллиона рублей.
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