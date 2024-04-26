Рекорд уже побит. Приморцы могут проголосовать за объекты благоустройства

Онлайн-голосование на платформе za.gorodsreda.ru завершится 30 апреля. У приморцев остается несколько дней для выбора парков, скверов и площадей, которые благоустроят в Приморском крае в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2025 году.