В народном календаре Велесов день (он же Коровий праздник). По традиции особое внимание сегодня уделяется домашним животным – не только коровам, свинкам, лошадям, но котикам и собачкам тоже.
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В народном календаре Велесов день (он же Коровий праздник). По традиции особое внимание сегодня уделяется домашним животным – не только коровам, свинкам, лошадям, но котикам и собачкам тоже.