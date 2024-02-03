Чистая прибыль Amazon за 4-й квартал 2023 года скакнула в 38 раз - до $10,6 млрд

Американский онлайн-ритейлер Amazon через свой пресс-релиз сообщил, что их операционная прибыль за 4-й квартал 2023 года достигла $13,2 млрд и это пятикратный рост по сравнию с операционной прибылью за 4-й квартал 2022 года ($2,7 млрд).