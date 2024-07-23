Удар по Одессе

Natalija Osminina

Ну, Вы же умный, Юрий -кандидат наук. Ну, как Вам могли прийти в голову такие мысли? От КОГО прилетит? От США? Во-первых, они бы и за своих лучших друзей никогда не вписались, дурных там нема, а уж за лепших врагов- Великобританию и ЕС- тем паче)) Причем, и США и Лондон даже надеются на то, что Россия НАКОНЕЦ-ТО!!!)) будет бомбить ЕС, Потому что тогда с ЕС сбегут в США последние предприятия, а Лондон наконец-то начнет делить с другими интересантами (Ватиканом и Путиным) распавшуюся Европу.