Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 546 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Хачатурян
    И тут из под ишака в состоянии оргазма и наркотической абстиненции вылез азербайджанец шакал витьковский шакал-оглы ....Убийцу участника ...
  • Владимир Витковский
    Буратино, ты опять из корыта тупую морду высунуло? Пожри дерьма и погадь под себя, мартышка опущенная,это твой удел.Убийцу участника ...
  • Сергей Хачатурян
    Это полное и четкое определение нынешнего чиновничестваУбийцу участника ...

Удар по Одессе

Удар по Одессе

ДМИТРИЙ  СМИРНОВ Полковник армии Испании в резерве Педро Баньос:  Я только что получил информацию, которую не могу подтвердить, я попросил подтверждения, и мне сказали, что это точно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Нет. Ничего не будет. Ни от кого  ответка не прилетит. Не смешите.
Ответить
12 час.
Дима Жигунов
это не пугающие, а радостные цифры - побольше бы таких новостей!!!
Ответить
11 час.
Natalija Osminina
Ну, Вы  же умный, Юрий -кандидат наук. Ну, как Вам могли прийти в голову такие мысли? От КОГО прилетит? От США? Во-первых, они бы и за своих лучших друзей никогда не вписались, дурных там нема, а уж за лепших врагов- Великобританию и ЕС- тем паче)) Причем, и  США и Лондон даже надеются на то, что Россия НАКОНЕЦ-ТО!!!)) будет бомбить ЕС, Потому что тогда с ЕС сбегут в США последние предприятия, а Лондон наконец-то начнет делить с другими интересантами (Ватиканом и Путиным) распавшуюся Европу.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх