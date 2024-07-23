ДМИТРИЙ СМИРНОВ Полковник армии Испании в резерве Педро Баньос: Я только что получил информацию, которую не могу подтвердить, я попросил подтверждения, и мне сказали, что это точно.
Удар по Одессе
Комментарии
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Natalija Osminina
Нет. Ничего не будет. Ни от кого ответка не прилетит. Не смешите.
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12 час.
Дима Жигунов
это не пугающие, а радостные цифры - побольше бы таких новостей!!!
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11 час.
Natalija Osminina
Ну, Вы же умный, Юрий -кандидат наук. Ну, как Вам могли прийти в голову такие мысли? От КОГО прилетит? От США? Во-первых, они бы и за своих лучших друзей никогда не вписались, дурных там нема, а уж за лепших врагов- Великобританию и ЕС- тем паче)) Причем, и США и Лондон даже надеются на то, что Россия НАКОНЕЦ-ТО!!!)) будет бомбить ЕС, Потому что тогда с ЕС сбегут в США последние предприятия, а Лондон наконец-то начнет делить с другими интересантами (Ватиканом и Путиным) распавшуюся Европу.
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11 час.
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