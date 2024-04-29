В Красноселькупе ЯНАО прошел ежегодный фестиваль хоров «Салют Победы»

В селе Красноселькуп прошел традиционный творческий фестиваль «Салют Победы». В этом году к хорам районного центра присоединились коллективы из поселений Ратта и Толька, сообщили в администрации муниципального округа.
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