Даже с «душком» не выбрасывали: как советские хозяйки хранили продукты

Советские хозяйки и представить себе не могли, какие в будущем будут системы хранения продуктов — многокамерные холодильники, вертикальные и горизонтальные морозильные камеры, электрические сушилки и подвальные помещения, оборудованные принудительной вентиляцией.
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