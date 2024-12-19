Электромобили Rivian наконец-то получили YouTube, Google Cast и SiriusXM

https://mmgp.com/threads/ehlektromobili-rivian-nakonec-to-po. Компания Rivian выпустила новое обновление программного обеспечения для своих автомобилей, которое принесло в салон несколько долгожданных приложений.
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