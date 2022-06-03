Командир батальона ДНР «Пятнашка» Авидзба: украинские военные чаще спасаются бегством, чем сдаются в плен

Украинские военнослужащие чаще спасаются бегством, чем сдаются в плен. На это в ходе беседы с РИА Новости указал командир батальона Донецкой народной республики «Пятнашка» Ахра Авидзба.
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