Не рекорд, но стабильность: как российским аграриям удается увеличивать урожай при сокращении посевных площадей

Урожай этого года обещает быть чуть скромнее прошлогоднего, однако поводов для беспокойства нет. По базовым видам продукции АПК страна сохраняет продовольственный суверенитет.
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