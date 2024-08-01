В России отмечают День тыла Вооруженных сил

День тыла Вооруженных сил РФ ежегодно отмечается в армии и на флоте 1 августа. В этот день в 1941 году был подписан приказ народного комиссара обороны СССР об организации Главного управления тыла Красной армии.
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