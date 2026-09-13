Анна Семенович объявила о помолвке и показала кольцо за 8 млн рублей

Радостной новостью певица Анна Семенович поделилась с фанатами в социальных сетях. Она опубликовала серию романтических снимков со своим избранником, бизнесменом Денисом Шреером, на которых крупным планом продемонстрировала роскошное помолвочное кольцо от элитного бренда Graff с массивным бриллиантом.
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