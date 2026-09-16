Российский Минфин 16 сентября размещает два выпуска ОФЗ

Минфин России 16 сентября 2026 года проводит аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа с постоянным купоном — ОФЗ-ПД 26252 и 26238.
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