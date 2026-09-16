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Российский Минфин 16 сентября размещает два выпуска ОФЗ

Российский Минфин 16 сентября размещает два выпуска ОФЗ

Минфин России 16 сентября 2026 года проводит аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа с постоянным купоном — ОФЗ-ПД 26252 и 26238.

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