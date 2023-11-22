«Ангарскому маньяку» добавили 10 лет

В колонии особого режима Михаил Попков останется пожизненно.Pr Scr vk.com/irk.sledcom--> Суд в Иркутске вынес четвёртый приговор «ангарскому маньяку» Михаилу Попкову — он получил ещё 10 лет колонии, сообщает 22 ноября прокуратура Иркутской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии