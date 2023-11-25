Епископ Серафим совершил Божественную литургию в часовне на территории женского монастыря святых Жен-Мироносиц г. Бобруйска.

21 ноября 2023 года, в праздник Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, возглавил престольный праздник в одноименной часовне на территории женского монастыря святых Жен-Мироносиц г.