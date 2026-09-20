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Шокирующее открытие: почти все шампуни и кремы таят в себе вещества, которые бьют по здоровью и будущему детей

Представьте: вы стоите в ванной, выбираете шампунь с красивой этикеткой «натуральный состав», наносите его на волосы и даже не подозреваете, что вместе с пеной на кожу могут попадать вещества, которые со временем способны серьезно подорвать здоровье.

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