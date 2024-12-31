Наталия Ефимова Кто же знал, что XXI век окажется таким беспокойным. НАТО бегало-бегало по всему свету в поисках врагов и добегалось.
Почему белорусы могут спать спокойнее, чем немцы и французы
Комментарии
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Олег Самойлов
Во как! "...Почему белорусы могут спать спокойнее, чем немцы и французы..."? Да потому, что у этих белАрусов есть крыша в виде какой-то там России, которую эти белАрусы кормят, заШЧЫШЧАют с запада и оьеспечЫВЫют ее безопасность от агрессивного блока НАТО! Не было бы этого - издохла бы Россия!
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