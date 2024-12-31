Олег Самойлов

Во как! "...Почему белорусы могут спать спокойнее, чем немцы и французы..."? Да потому, что у этих белАрусов есть крыша в виде какой-то там России, которую эти белАрусы кормят, заШЧЫШЧАют с запада и оьеспечЫВЫют ее безопасность от агрессивного блока НАТО! Не было бы этого - издохла бы Россия!