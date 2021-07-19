Вырастили сливы: утекли данные о 7,8 млн платежных операций SMS-activate

В Telegram распространяется база с данными о 7,8 млн операций пользователей сервиса SMS-activate. В ней содержатся в том числе частичные номера карт клиентов, банки-эмитенты и сроки действия «пластика», а также информация примерно о 160 тыс.
В Telegram распространяется база с данными о 7,8 млн операций пользователей сервиса SMS-activate. В ней содержатся в том числе частичные номера карт клиентов, банки-эмитенты и сроки действия «пластика», а также информация примерно о 160 тыс.
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