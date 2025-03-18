Гении разочарованы: экранизации, которые ненавидели авторы книг

Мечтали ли вы когда-нибудь увидеть, как страницы любимой книги оживают на экране? Представляли ли радость Яна Флеминга, создателя бондианы, когда его шпиона увидели в кинозалах? Но за блеском Голливуда иногда скрывается темная сторона адаптаций: кошмар писателя, когда его творение искажается, ненависть и публичные заявления о разочаровании… Что кроется за этими провалами — гениальность оригинала, недостижимая для кино, или попросту бездарность режиссера? Приготовьтесь к погружению в мир самых болезненных экранизаций, о которых авторы предпочли бы забыть!МЭРИ ПОППИНС, реж.