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Нижегородская правда

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Межвузовский студенческий ИТ-центр открылся в нижегородском ИТ-кампусе «НЕЙМАРК»

Межвузовский студенческий ИТ-центр открылся в нижегородском ИТ-кампусе «НЕЙМАРК»

В Нижнем Новгороде на территории ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» начал работу межвузовский студенческий ИТ-центр — пространство, объединяющее студентов, преподавателей и исследователей ИТ-направлений из разных вузов региона.

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