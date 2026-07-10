Катюше спрогнозировали продление жизни в России

Политика как она есть

Панда Катюша, родившаяся и живущая в Московском зоопарке, может остаться жить в России на более долгий срок, чем предполагается сейчас, спрогнозировал глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.