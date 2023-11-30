Два новых министра назначены губернатором Алтайского края

Теперь в регионе есть кому отвечать за экономическое развитие и спорт Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжения о назначении на должности министров Алексея Ерохина и Ивана Нифонтова, сообщили в пресс-службе правительства региона.