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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Два новых министра назначены губернатором Алтайского края

Два новых министра назначены губернатором Алтайского края

Теперь в регионе есть кому отвечать за экономическое развитие и спорт Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжения о назначении на должности министров Алексея Ерохина и Ивана Нифонтова, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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