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МЭА: мировой спрос на нефть в 2026 году может сократиться впервые со времен пандемии

МЭА: мировой спрос на нефть в 2026 году может сократиться впервые со времен пандемии

Мировой спрос на нефть в 2026 году может снизиться впервые с 2020 года. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует падение потребления примерно на 1 млн баррелей в сутки, связывая это с последствиями войны вокруг Ирана, которая нарушила добычу и экспорт нефти на Ближнем Востоке.

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