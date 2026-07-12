МЭА: мировой спрос на нефть в 2026 году может сократиться впервые со времен пандемии

Мировой спрос на нефть в 2026 году может снизиться впервые с 2020 года. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует падение потребления примерно на 1 млн баррелей в сутки, связывая это с последствиями войны вокруг Ирана, которая нарушила добычу и экспорт нефти на Ближнем Востоке.