Энергопаек для нищего индийца

Индия в июне столкнется с самой большой за 14 лет нехваткой электроэнергии. Дефицит может начаться из-за спада выработки гидроэлектроэнергии, сообщает Reuters Евгений Огородников, редактор отдела рейтинги журнала «Монокль»читайте на monocle.
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