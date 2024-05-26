Энергопаек для нищего индийца

Индия в июне столкнется с самой большой за 14 лет нехваткой электроэнергии. Дефицит может начаться из-за спада выработки гидроэлектроэнергии, сообщает Reuters Евгений Огородников, редактор отдела рейтинги журнала «Монокль»читайте на monocle.